Area ludica vandalizzata a Pellaro, Sera: ‘Assoluta mancanza di senso civico. Negare i diritti è un reato’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazione del capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Giuseppe Sera sul recente atto vandalico a Pellaro.

Dichiara Sera:

Così il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Giuseppe Sera, dopo il vile atto vandalico perpetrato da ignoti in un’area ludica a Pellaro in fase di ultimazione.

Prosegue Sera e aggiunge:

Per il capogruppo del PD:

“Vandalizzare un’area ludica, senza alcun motivo logico apparente, sancisce in maniera inequivocabile che l’autore o gli autori non ne apprezzino il valore. Tali azioni – chiarisce – in realtà vengono compiute su beni che il vandalo riconosce (consciamente o inconsciamente) come “superiori” per bellezza o valore a tal punto da farlo sentire in una condizione di inferiorità confrontandosi con essi o con chi li ha prodotti, per cui distruggendoli spera di annullare o diminuire (almeno momentaneamente) tale complesso di inferiorità. “Una condotta irresponsabile può influenzare negativamente la capacità dell’individuo di godere di un diritto”, quindi che si sappia che taluni cittadini continuando in atti irresponsabili come quello compiuto nell’area ludica del lungomare di Pellaro, stanno precludendo il sacrosanto diritto di “giocare in serenità” a centinaia di bambini”.