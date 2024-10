Ariatti (ag. Cucchietti): “Grazie Reggio, Tommaso è stato benissimo. Il futuro…”

di Matteo Occhiuto – Una stagione da assoluto protagonista, nonostante la giovanissima età. Tommaso Cucchietti ha optato, nella scorsa estate, Reggio Calabria e la Reggina per iniziare la propria carriera “fra i grandi”. Una scelta che, senza dubbio, ha ripagato lui, ma anche il sodalizio dello Stretto che, certamente, non può che ringraziare anche il prodotto del settore giovanile del Torino per la salvezza raggiunta in anticipo. Per tracciare un bilancio dell’annata in Calabria è intevenuto, ai microfoni di CityNow.it, il procuratore del ragazzo, l’ex calciatore ed ora Agente FIFA, Luca Ariatti: “Sicuramente siamo molto contenti per quanto è stato fatto. Tommaso sarà sempre grato alla Reggina, con cui ha centrato l’obiettivo prefissato, sia a livello personale che collettivo. Si è trovato davvero bene a Reggio Calabria, anche grazie ad un ambiente che è stato in grado di sostenerlo sempre, nonostante una stagione, a tratti, oggettivamente non felicissima”.

L’ex giocatore atalantino, poi, ricorda i giorni che precedettero la firma di Cucchietti col club di Via Petrara: “Quando ci fu la possibilità di portarlo in amaranto non ebbi dubbi. Conosco bene l’ambiente che c’è li, avendo anche sfiorato, da calciatore, il trasferimento in riva allo Stretto, all’epoca in cui l’allenatore era Mazzarri. La scelta è stata ampiamente ripagata, Tommaso ha fatto un salto di qualità importante grazie alla Reggina. Dovessi, in futuro, avere nuovamente l’opportunità di mandare un mio assistito a Reggio Calabria non avrei certamente dubbi, anzi sarei ben felice di farlo”.

Il futuro, però, è ancora incerto: “Dopo il salto di qualità fatto nella scorsa estate, lasciando il calcio giovanile ed approdando nel professionismo, ora c’è la volontà di compierne un altro. In ogni caso, affronteremo ogni discorso a fine stagione. Sento costantemente sia il Torino, proprietario del cartellino del ragazzo, con cui c’è un contratto in scadenza nel 2019, sia la Reggina che, non lo nego, vorrebbe assolutamente averlo anche nel prossimo campionato. Vedremo cosa succederà, parlarne oggi è senz’altro prematuro”.