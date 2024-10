Giovanni Arichetta, il cantautore reggino finalista al ‘Calabria Fest’ si racconta a CityNow – FOTO

A tu per tu con un calabrese doc, nato a Reggio Calabria, da sempre al nord, precisamente a Torino dove vive, si è laureato in ingegneria e sta proseguendo gli studi specialistici. Una grande passione lo contraddistingue, l’amore per la musica e nello specifico per la chitarra che usa per accompagnare i brani da lui scritti.

Intervistato da CityNow ci ha illustrato i suoi recenti impegni:

L’esperienza di Castrocaro mi ha dato tanto, nel settembre 2019. Mio sono classificato quinto e si sono aperte le porte ad Amici, dove sono stato eliminato, ma quest’anno sono sicuro mi potrò rifare. Il 27, 28 e 29 agosto sarò a Lamezia Terme al ‘Calabria Fest” per interpretare ‘Ghiaccio’: un mio inedito che ha superato una selezione online proposta da RAI ‘Radio tutta italiana’. Cinque anni fa mi sono esibito al Castello Aragonese di Reggio Calabria con Federica Polimeni, sono molto legato alla mia terra. Suono la chitarra e adesso mi sto avvicinando al pianoforte. I miei punti di riferimento musicali italiani sono Dalla, De Gregori, Britti, Cremonini, Negramaro, Ligabue e soprattutto Jovanotti.

La finalissima del ‘Calabria Fest’ si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 agosto prossimi sull’imponente palcoscenico di Corso Numistrano nello splendido centro storico di Lamezia Terme.