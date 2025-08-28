Arredo Bagno Nicolò: da 50 anni eleganza e design al servizio dei reggini – FOTO

C’è un luogo a Reggio Calabria dove il bagno smette di essere una semplice stanza e diventa spazio di benessere, stile e funzionalità.

Quel luogo è Arredo Bagno Nicolò, storica azienda reggina che dal 1975 accompagna generazioni di famiglie nella creazione di ambienti unici.

Una storia che parla di fiducia

Da oltre cinquant’anni Arredo Bagno Nicolò è sinonimo di serietà e professionalità. Nata come attività legata all’edilizia, ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento per chi cerca non solo materiali di qualità, ma idee e soluzioni personalizzate.

Dal progetto al risultato: tutto su misura per te

Non parliamo di semplici acquisti. Ogni cliente che entra nello showroom viene seguito passo dopo passo:

consulenza personalizzata per scegliere pavimenti, rivestimenti, mobili, sanitari, rubinetterie;

per scegliere pavimenti, rivestimenti, mobili, sanitari, rubinetterie; render 3D e realtà aumentata per vedere il progetto prima di realizzarlo;

per vedere il progetto prima di realizzarlo; assistenza completa fino alla posa in opera.

Il risultato? Un bagno che non solo risponde ai tuoi bisogni, ma rispecchia il tuo stile di vita.

I marchi che fanno la differenza

Arredo Bagno Nicolò seleziona i migliori brand italiani e internazionali – come Ceramica Sant’Agostino – per garantire prodotti durevoli e di design

Non solo arredo bagno: nello showroom trovi anche pavimenti, radiatori d’arredo, infissi EMK, porte e soluzioni Home & SPA per trasformare la tua casa in un luogo da vivere con piacere.

Lo showroom su misura

Entrare nello showroom di via Sala di Mosorrofa 50/B significa immergersi in un percorso fatto di materiali, colori, superfici e dettagli che accendono l’immaginazione. È qui che nascono progetti che raccontano chi sei.

Arredo Bagno Nicolò – Via Sala di Mosorrofa 50/B – Reggio Calabria

Sito web | Facebook | Instagram | WhatsApp Business 0965673611