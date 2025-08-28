City Now

In Evidenza

Arredo Bagno Nicolò: da 50 anni eleganza e design al servizio dei reggini – FOTO

Showroom e progettazione su misura a Reggio Calabria

28 Agosto 2025 - 15:16 | di Redazione

C’è un luogo a Reggio Calabria dove il bagno smette di essere una semplice stanza e diventa spazio di benessere, stile e funzionalità.

Quel luogo è Arredo Bagno Nicolò, storica azienda reggina che dal 1975 accompagna generazioni di famiglie nella creazione di ambienti unici.

Una storia che parla di fiducia

Da oltre cinquant’anni Arredo Bagno Nicolò è sinonimo di serietà e professionalità. Nata come attività legata all’edilizia, ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento per chi cerca non solo materiali di qualità, ma idee e soluzioni personalizzate.

Dal progetto al risultato: tutto su misura per te

Non parliamo di semplici acquisti. Ogni cliente che entra nello showroom viene seguito passo dopo passo:

  • consulenza personalizzata per scegliere pavimenti, rivestimenti, mobili, sanitari, rubinetterie;
  • render 3D e realtà aumentata per vedere il progetto prima di realizzarlo;
  • assistenza completa fino alla posa in opera.

Il risultato? Un bagno che non solo risponde ai tuoi bisogni, ma rispecchia il tuo stile di vita.

I marchi che fanno la differenza

Arredo Bagno Nicolò seleziona i migliori brand italiani e internazionali – come Ceramica Sant’Agostino – per garantire prodotti durevoli e di design

Non solo arredo bagno: nello showroom trovi anche pavimenti, radiatori d’arredo, infissi EMK, porte e soluzioni Home & SPA per trasformare la tua casa in un luogo da vivere con piacere.

Lo showroom su misura

Entrare nello showroom di via Sala di Mosorrofa 50/B significa immergersi in un percorso fatto di materiali, colori, superfici e dettagli che accendono l’immaginazione. È qui che nascono progetti che raccontano chi sei.

Arredo Bagno Nicolò – Via Sala di Mosorrofa 50/B – Reggio Calabria
Sito web | Facebook | Instagram | WhatsApp Business 0965673611

