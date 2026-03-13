Incendio al Sunset di Palmi: arrestato il presunto attentatore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base del gesto di vendetta che ha portato all'incendio ci sarebbe una discussione con la proprietà

Un incendio improvviso ha distrutto il Sunset Beach Club di Palmi, uno dei locali più noti della Tonnara, mentre circa 200 persone si trovavano al suo interno per festeggiare la Giornata internazionale della donna. La serata di festa si è trasformata in un incubo quando le fiamme, divampate rapidamente, hanno messo a rischio la vita dei presenti. Fortunatamente, tutti sono riusciti a fuggire in tempo, evitando il peggio.

Le forze dell’ordine, grazie a indagini tempestive, sono riuscite a risalire al presunto autore del rogo. Si tratta di un uomo residente a Taureana di Palmi, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali. L’individuo, dopo un alterco con i proprietari del locale nel pomeriggio dello stesso giorno, avrebbe maturato un forte risentimento, sentendosi offeso per essere stato allontanato dalla struttura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, questa discussione sarebbe stata alla base del gesto di vendetta che ha portato all’incendio.

Nel corso della serata, l’uomo avrebbe fatto ritorno al Sunset Beach Club e, approfittando del momento in cui il ristorante e la pizzeria erano affollati, avrebbe appiccato il fuoco.

L’arresto del presunto attentatore è stato effettuato a seguito degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine. Attualmente l’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’inchiesta prosegue per fare luce sulla dinamica esatta dell’incendio e sulle modalità con cui è stato appiccato il fuoco.

Un episodio che scuote la comunità palmese, mettendo in evidenza quanto sia fragile la linea che separa una serata di festa da un dramma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.