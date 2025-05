Calabria, aggredisce la moglie in auto davanti alla figlia: arrestato in flagranza dai Carabinieri

Ha aggredito la moglie mentre si trovavano in auto ed è riuscita a sottrarsi alle violenze dopo che un passante ha allertato i carabinieri che hanno arrestato in flagranza il marito per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, un 38enne – bloccato dai militari della Stazione di Belvedere Marittimo con il supporto dei colleghi di Santa Maria del Cedro – già in passato era stato arrestato per lo stesso reato.

Negli ultimi mesi aveva posto in essere una serie di aggressioni, sia fisiche e sia verbali, nei confronti della moglie convivente, anch’essa 38enne.



La sera del 6 maggio scorso, un passante ha chiesto l’intervento di una pattuglia in quanto aveva notato due persone litigare violentemente all’interno di un’autovettura in un’area di sosta della frazione Cirella di Diamante.

Alla vista dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi e a raggiungerli mentre l’uomo, in forte stato di agitazione, continuava imperterrito a insultarla e a minacciarla di morte.



Ai militari, la vittima, che presentava diverse tracce di sangue sui vestiti e graffi al volto e al collo tanto che si è reso necessario anche accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro, ha raccontato che pochi istanti prima, al culmine di una lite sorta per futili motivi, era stata colpita con schiaffi e pugni al volto e in altre parti del corpo dal marito anche alla presenza della loro figlia minore.

Violenze fisiche e psicologiche che si sarebbero verificate in molteplici occasioni anche in passato. L’uomo, dopo l’arresto, è stato portato nella Casa Circondariale di Paola.