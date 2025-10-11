Rosarno, vìola la sorveglianza speciale e tenta di eludere la Polizia: arrestato 44enne

L'uomo ha tentato di sottrarsi all'identificazione, dichiarando falsamente di non essere il destinatario della misura di prevenzione

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che prevedeva l’obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello in cui è stato individuato.

L’intervento delle Volanti del Commissariato di Gioia Tauro

Durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, le Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno fermato un’autovettura in transito nel territorio di Rosarno, con a bordo due soggetti. Uno di questi, gravato da numerosi precedenti penali e attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato identificato durante il controllo.

Nel corso delle verifiche, l’uomo ha tentato di sottrarsi all’identificazione, rifiutandosi di esibire la carta precettiva e dichiarando falsamente di non essere il destinatario della misura di prevenzione.

Arresto per violazione della misura di prevenzione

Dopo aver accertato la vera identità del 44enne e riscontrato l’assenza di un’autorizzazione che giustificasse la sua presenza fuori dal Comune indicato per l’obbligo di soggiorno, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’individuo per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.

Arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo

Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Palmi, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto e della successiva celebrazione del rito direttissimo.