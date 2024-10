Arriva a Reggio Calabria il musical “Malefica”

MALEFICA Il Musical, liberamente ispirato al film “Maleficent”, rivisitazione della celebre fiaba “LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO”, è la nuova produzione del Centro Studi Musicals “The Sparkling Diamonds” nata da un’idea delle direttrici artistiche, Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi, con la regia di Christian Maria Parisi.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro Comunale “Francesco Cilea” diretta dai Maestri Dario Siclari e Francesco Pepè.

Sulle note dei miti del rock (Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin) gli oltre cento giovanissimi artisti calabresi accompagneranno gli spettatori nella celebre storia la cui ambientazione nella magica “Brughiera” verrà riproposta attraverso le immagini del “Parco Nazionale dell’Aspromonte” così da permettere anche la divulgazione delle straordinarie bellezze naturali del nostro territorio.

La storia è ricca di messaggi e riserva un finale insolito poiché il vero amore non è solo quello che viene donato da un uomo ad una donna attraverso un bacio, infatti la principessa Aurora verrà salvata dal bacio della fata “Malefica” che guarirà dalla rabbia grazie all’amore per la figlia di quel re che l’ha tradita.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie allo spirito che accomuna le due realtà reggine che da anni operano nel territorio divulgando la cultura e l’arte nelle sue varie tecniche comunicative con l’intento di valorizzare il talento e offrire occasioni di crescita artistica ai giovani calabresi.

Lo spettacolo è il frutto di un gran lavoro di squadra che ha riguardato preliminarmente l’adattamento delle scene e dei testi, la scelta dei brani musicali, la creazione delle coreografie, delle scenografie e dei costumi.

Uno staff di docenti ha seguito la preparazione del cast formato dai giovanissimi allievi del Centro Musical (età media 16 anni!) che per il canto sono stati diretti da Rosamaria Scopelliti, per la recitazione da Daniele Morabito e Christian Maria Parisi che ha curato la regia in sinergia con le direttrici artistiche, Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi, autrici delle coreografie.

La scelta dei brani musicali è stata concertata con i direttori dell’ Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, Maestri Dario Siclari e Francesco Pepè, che hanno curato gli arrangiamenti e seguito i giovani allievi nello studio dell’esecuzione dei brani.

Lo spettacolo sarà messo in scena presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea” nei giorni 4 (matinèe riservato alle scuole) – 5 (ore 21,00) e 6 (ore 18,00) novembre 2016.

Spettacolo di beneficenza in favore della CARITAS Diocesana Parrocchia di San Giorgio Martire per il progetto “La Mensa della solidarietà domenicale”.

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Studi Musicals “The Sparkling Diamonds”

0965/48357- 328/9068983 – 393/9467853- 338/3097639

k.crucitti@gmail.com-echindemi@gmail.com