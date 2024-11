Arriva TaoModa: una settimana tra arte, moda e cultura.

TaoModa chiude il calendario annuale degli eventi moda in Europa. Ideatore e direttore artistico della rassegna è Agata Patrizia Saccone, giornalista ed esperta di settore che ha fatto conoscere la moda alla Sicilia e la Sicilia alla moda. In programma mostre d’arte e fotografiche, tavole rotonde, workshop fotografici, presentazioni di libri e convegni.Sulla scia dei quattordici anni di successo di “Catania, Talenti & Dintorni”, il Gala della moda più rilevante del Centro Sud Italia, nasce “TaoModa”, rassegna che dal 13 al 19 luglio si terrà a Taormina – nell’ambito degli appuntamenti di Taormina Arte – con il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana, Camera Nazionale Buyer Italia, White Milano, Confindustria Catania, ICE, Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Parco Archeologico di Naxos, Comune di Taormina, Taormina Arte, Distretto Turistico della Regione Siciliana antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari di Sicilia, Sovrintendenza di Catania, Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia, Ordine e Fondazione degli Architetti di Catania e Messina, Comune di Messina, Comune di Sant’Alessio Siculo, Università degli Studi di Messina.“Ho accolto con entusiasmo l’idea di far parte, attraverso l’ideazione della rassegna TaoModa, della famiglia di Taormina Arte nonostante il momento storico assai difficile che la stessa sta vivendo per via dei tagli alla cultura. Ringrazio il Sindaco di Taormina Dott.Eligio Giardina, il Segretario Generale di Taormina Arte Avv. Ninni Panzera e gli imprenditori della città di Taormina che hanno dato la disponibilità affinché si potesse realizzare la rassegna TaoModa, che coniuga moda, arte e cultura. Sin da subito sono lieta annunciare che la nostra commissione, composta da giornalisti ed esperti di settore, tra i premiati ha decretato non a caso il conferimento del primo Tao Awards proprio a Taormina Arte, perché non può essere dimenticato chi racconta oltre trent’anni di storia attraverso produzioni musicali, teatrali, di cinema e di danza che hanno reso la città di Taormina capitale di eventi culturali”.Evento clou della rassegna sarà la serata di gala in programma sabato 19 luglio al Teatro Antico, dove illustri personaggi del mondo della moda, della cultura, del giornalismo, della musica, dell’imprenditoria, del cinema, della televisione, del design, della medicina riceveranno i Tao Awards, riconoscimenti che nello storico palmares dell’originaria manifestazione subentrano, arricchendosi in prestigio, al premio internazionale “Talenti & Dintorni”. I nomi dei premiati saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma giorno 11 luglio alle ore 11.00 al Grand Hotel Timeo.Moda, arte, cultura, design, giornalismo, imprenditoria e scienza, si incontreranno quindi per una settimana a Taormina, perla dello Jonio. In programma mostre d’arte e fotografiche, tavole rotonde, workshop fotografici, presentazioni di libri e convegni.Al passo con i tempi, la rassegna TaoModa si potrà seguire costantemente sul web per non mancare a nessun incontro. Novità assoluta sarà l’App gratuita interattiva dedicata per smartphone e tablet che sarà possibile scaricarla dal giorno stesso della rassegna stampa, così come per tutti sarà possibile interagire attraverso le pagine dei social network Facebook, Instagram e Twitter. Basterà digitare TaoModa per connettersi all’affascinante mondo fashion che in Sicilia a Taormina diviene nel contempo appuntamento culturale di grande spessore per le iniziative collaterali di assoluto rilievo che ne suggellano la rilevanza.