Arrivata a Reggio Calabria AidaStella, nave del gruppo Costa Crociere – FOTO

Costa Crociere è tornata a Reggio Calabria.

Dopo la straordinaria esperienza dello scorso mese di aprile, è arrivata oggi 2 giugno, Festa della Repubblica, alle ore 10:00 al porto di Reggio Calabria la nave da crociera AidaStella, ultima nave varata dalla compagnia Aida Cruises, del gruppo Costa Crociere. Settima imbarcazione della serie Sphinx, ultima in ordine di tempo ad essere varata, l’11 marzo del 2013, Aida Stella porta con sé oltre 2500 passeggeri, provenienti soprattutto dai Paesi del nord Europa, e 600 membri di equipaggio.

AidaStella lascerà il nostro porto alle 18:00 e durante la giornata i passeggeri avranno a disposizione una serie di opportunità per visitare le principali attrazioni cittadine. Infatti già dalle prime ore della mattina è stato disponibile al porto il bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che ha accompagnato i crocieristi in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse: Piazza Indipendenza, il Monumento a Ibico, il Palazzo Miramare, l’Arena dello Stretto, il Monumento ai Caduti, le Mura Greche, le Terme Romane, Palazzo Zani, la Villa Comunale, la Cattedrale Cittadina, la Chiesa degli Ottimati, il Palazzo del Tribunale, il Castello Aragonese, Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, il Palazzo del Governo, il Teatro Comunale, la Pinacoteca Civica, l’Area Sacra Griso Laboccetta ed infine il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia.

Ecco le foto scattate da Beatrice Manglaviti dell’attracco di AidaStella e dell’arrivo dei turisti.