Reggio, migranti soccorsi nella notte: 85 a bordo della Louise Michel

Sudan, Eritrea, Etiopia, Mali, Ghana sono alcuni dei Paesi di provenienza dei migranti, al momento fermi al porto di Reggio Calabria

L’unità ONG Louise Michel è giunta intorno alle 00:30 al porto di Reggio Calabria con a bordo 85 migranti.

Secondo le prime informazioni, le persone soccorse sarebbero presuntivamente provenienti da diversi Paesi africani: Sudan, Eritrea, Etiopia, Mali, Ghana, Senegal, Nigeria, Guinea, Niger, Sud Sudan, Costa d’Avorio e Burkina Faso.

Le operazioni di sbarco si sono svolte nelle ore notturne secondo le procedure previste. I migranti sono stati presi in carico dalle autorità competenti per le prime attività di identificazione, assistenza sanitaria e accoglienza.

Al momento non si segnalano particolari criticità. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’organizzazione dell’accoglienza e sulle destinazioni previste.