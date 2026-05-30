Reggio, quattro opere in partenza (temporanea) dal Museo Archeologico
Le opere saranno protagoniste di un importante progetto internazionale
30 Maggio 2026 - 12:28 | di Redazione
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annuncia la temporanea partenza di quattro opere tra le più rappresentative delle proprie collezioni: la Testa del Filosofo, la Testa di Basilea, il Kouros di Reggio e la Testa dell’Acrolito di Apollo Aleo.
Un trasferimento che apre una fase di confronto e valorizzazione fuori sede, inserendo i capolavori in un percorso di maggiore visibilità e relazione con altre realtà culturali.
Quattro capolavori in viaggio per un progetto internazionale
Un viaggio che segna l’inizio di una nuova storia, fatta di incontri, dialoghi e nuove prospettive internazionali.
Le opere saranno protagoniste di un importante progetto internazionale, di cui ancora non sono stati resi noti i dettagli.
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