Cannizzaro sindaco, Calabrese: ‘La Regione al fianco della nuova Amministrazione comunale’

“Esprimo grande soddisfazione per lo strepitoso risultato ottenuto da Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. Un risultato che rappresenta un dato politico di straordinaria importanza e conferma la crescita costante di un partito che oggi è punto di riferimento del centrodestra reggino e calabrese.

È il riconoscimento del lavoro serio, coerente e radicato portato avanti in questi anni da una classe dirigente regionale e provinciale credibile, vicina ai territori e ai cittadini e di un progetto politico solido che abbiamo costruito per Reggio a sostegno di Francesco Cannizzaro.

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Il consenso e la “svolta” indicata dai cittadini

Un consenso forte che premia impegno, identità e capacità di interpretare le reali esigenze della comunità. Fratelli d’Italia, orgogliosa del risultato ottenuto e della chiara indicazione dei cittadini reggini, è pronta a giocare un ruolo da protagonista nel governo cittadino, mettendo in campo competenze, passione e senso delle istituzioni, con l’obiettivo di restituire decoro, dignità e prospettiva alla città di Reggio Calabria. I cittadini hanno chiesto con chiarezza una nuova stagione politica e amministrativa, fondata sul rinnovamento della classe dirigente, sulla concretezza, sull’efficienza e sulla capacità di dare risposte ai problemi reali del territorio. La plebiscitaria affermazione del centro destra guidato da Francesco Cannizzaro rappresenta una vera svolta per la città, il segnale chiaro di una volontà popolare che ha scelto il cambiamento, premiando serietà, impegno e visione politica.

Non possiamo però non esprimere il nostro totale disappunto per i velenosi insulti che hanno caratterizzato la campagna elettorale da parte alcuni leader nazionali arrivati a Reggio per sostenere Battaglia e il centrosinistra senza una proposta e solo con ridicole e farneticanti dichiarazioni.

Il consenso ricevuto dimostra che Reggio Calabria vuole aprire una nuova stagione amministrativa, fatta di concretezza, sviluppo e rilancio del territorio.

Sinergia istituzionale e priorità: lavoro, turismo e aeroporto

Il governo regionale con in testa il presidente Roberto Occhiuto sarà al fianco della nuova Amministrazione comunale con spirito di collaborazione e piena sinergia istituzionale, perché soltanto lavorando insieme si possono raggiungere risultati importanti per la comunità reggina.

Le opportunità da cogliere sono enormi: dal lavoro allo sviluppo economico, passando per il turismo, settore strategico su cui tanto si potrà fare grazie anche alla crescita del nuovo aeroporto e alla posizione centrale di Reggio nel cuore del Mediterraneo, in stretta connessione con la Sicilia. Esistono tutte le condizioni per costruire un futuro diverso, capace di creare occupazione, attrarre investimenti e valorizzare le immense potenzialità della città.

All’amico Francesco Cannizzaro rivolgo il mio augurio di buon lavoro, certo che saprà guidare Reggio Calabria con determinazione, competenza e amore per la città”.

Così l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.