Reggio ‘capitale’ delle neuroscienze con il 65° Congresso nazionale SNO

Specialisti da tutta Italia e focus sulle neuroscienze. Per Reggio una vetrina scientifica e istituzionale di primo piano

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della neurologia italiana. Dal 3 al 6 giugno 2026, l’Università Mediterranea ospiterà il 65° Congresso nazionale SNO – Scienze Neurologiche Ospedaliere.

L’evento porterà in città specialisti da tutta Italia e dall’estero, primari, responsabili di unità operative e professionisti impegnati ogni giorno nella gestione delle principali patologie neurologiche.

Un appuntamento di rilievo per Reggio Calabria

Il congresso rappresenta un momento di confronto scientifico di alto livello, ma anche un’occasione importante per il territorio. Reggio Calabria diventerà per alcuni giorni punto di riferimento nazionale per neurologia, neurochirurgia e neuroradiologia.

I presidenti del Congresso sono Mauro Campello, Vittoria Cianci e Antonio Armentano. L’apertura dei lavori è prevista nel pomeriggio del 3 giugno, con la cerimonia inaugurale e i saluti istituzionali.

Tra gli invitati figura anche il neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Auspicata anche la presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a sottolineare il valore istituzionale dell’iniziativa.

Alzheimer, intelligenza artificiale e prevenzione

Il programma affronta temi centrali per il futuro della sanità. Tra questi le nuove terapie per l’Alzheimer, l’organizzazione dei percorsi di cura, il ruolo dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica, la prevenzione neurologica e l’importanza del sonno.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione delle malattie croniche e acute, con sessioni su sclerosi multipla, epilessia, ictus, cefalee, malattie neuromuscolari, neuro-oncologia e patologie neurodegenerative.

Sanità e territorio

Il Congresso SNO sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo della sanità ospedaliera, sui percorsi di cura e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra ospedale, territorio e ricerca.

Per Reggio Calabria si tratta di una vetrina scientifica e istituzionale di primo piano. Un evento che porta competenze, confronto e attenzione nazionale su un settore decisivo per la qualità della vita dei pazienti e per il futuro del sistema sanitario.