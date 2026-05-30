Dal Giappone al Brasile con vista sullo Stretto: Temakinho arriva a Reggio

Il format internazionale, già presente in diverse città italiane, porta a Reggio cucina fusion, cocktail e atmosfera tropicale

Temakinho apre a Reggio Calabria. Il noto brand di cucina nippo-brasiliana ha annunciato l’arrivo in città attraverso i propri canali social, indicando come data di apertura sabato 30 maggio.

Una novità attesa per la ristorazione reggina, che accoglie un’insegna già presente in diverse città italiane e conosciuta per un format preciso: sushi, sapori brasiliani, cocktail e ambientazioni dal forte richiamo tropicale.

Il marchio è già presente in alcune delle principali piazze italiane, con diversi locali a Milano e Roma, oltre alle sedi di Bologna e Rimini.

Cucina giapponese, anima brasiliana

Il claim del marchio è chiaro: “Japanese Sushi, Brazilian Soul”. Temakinho propone infatti una cucina fusion che unisce la tradizione giapponese con ingredienti, colori e contaminazioni sudamericane. Nel menù trovano spazio temaki, roll, bowl, tacos, piatti caldi, sobremesas e drink.

Una nuova insegna per la città

L’arrivo di Temakinho rappresenta un segnale per il settore food cittadino. Reggio Calabria continua ad attirare format nazionali e internazionali, intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze gastronomiche diverse dal classico ristorante.

La sede indicata dal brand è in via Francesco Cananzi, 6, sulla terrazza del Didimos Hotel.

Per la città si tratta di una nuova apertura commerciale, ma anche di un tassello in più nel panorama della ristorazione contemporanea.