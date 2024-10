Le arti marziali miste e il Brazilian Jiu Jitsu. Oro e bronzo per due reggini

Gabriella Ripepi e Francesco Fragalà sono noti in città per aver fondato la prima accademia di Brazilian Jiu Jitsu e per essere degli atleti professionisti di questa disciplina che raggiungono sempre grandi risultati.

Per gli atleti reggini che partecipano per terzo anno consecutivo ad uno dei circuiti internazionali più importanti, Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro, è arrivato il momento di un’altra vittoria: quella di Sabato 22 Febbraio all’ Ajp Abu Dhabi National Pro Almere. Gabriella Ripepi conquista l’oro, finendo sul podio con una collega Brasiliana dello stesso team con sede a S. Paolo Brasile (Cicero Costha). Francesco Giovanni Fragalà conquista un terzo posto dopo essersi confrontato con atleti molto competitivi.

Lo stesso circuito li aveva visti impegnati anche lo scorso mese, quando avevano raggiunto grandi risultati all’Abu Dhabi Grand Slam Jiu Jitsu World Tour, tappa del campionato mondiale. Qui Gabriella portava a casa un’altra medaglia d’oro, mentre Francesco una combattutissima medaglia d’argento.

Entrambi gli atleti saranno impegnati nelle prossime due settimane in altre due competizioni dello stesso Circuito che si svolgeranno a Roma e a Londra.