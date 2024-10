Arti Marziali: grandi risultati per l’Italica Sport al trofeo internazionale Spring Dragon

Chirico: "Non è possibile formare campioni se non si lavora anche sotto l’aspetto umano, emotivo e motivazionale"

Per l’Italica Sport il 2024 prosegue all’insegna dei grandi risultati. Stavolta per la polisportiva di Reggio Calabria le soddisfazioni arrivano dal settore delle arti marziali e degli sport da combattimento.

Gli atleti, guidati dal maestro Giuseppe Chirico, si sono fatti valere in occasione del quindicesimo “Spring Dragon” – Wushu Kung Fu Open International Tournament.

La manifestazione di portata internazionale, con partecipanti provenienti da dieci nazioni, si è svolta a Catanzaro. Per l’Italica Sport c’è stata la possibilità di gareggiare su un palcoscenico prestigioso e in un contesto che ha permesso di misurare i progressi di una realtà in costante crescita, con particolare riferimento alle specialità Wushu Kung fu e lotta tradizionale Tui Shou.

Ben 8 le medaglie centrate. Tre quelle di bronzo vinte da Morgana Marcianò, Marco Carmelo Polimeni e Viviana De Grazia. Tre medaglie d’argento portate a casa da Morgana Marcianò, Marco Carmelo Polimeni e Viviana De Grazia. Due, invece, gli ori conquistati da Rita Alampi.

Risultati individuali di assoluto prestigio, che premiano il lavoro svolto quotidianamente dagli atleti che ogni giorno si allenano con impegno e dedizione presso il Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria.