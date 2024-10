Ascoli, Pulcinelli: “Senza parole, show. Non pensate che state esagerando?”

La gara in questione è quella che l’Ascoli ha pareggiato sul campo della capolista Empoli e per gioco espresso e occasioni avrebbe meritato di vincere. Coda con polemiche dopo le decisioni del Giudice Sportivo.

La reazione del presidente Pulcinelli

Tramite il proprio profilo Instagram, il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha apertamente criticato il Giudice Sportivo per aver multato Cosimo Chiricò che, nella gara di mercoledì contro l’Empoli, è stato ammonito per simulazione: “Senza parole, show! Non pensate che state esagerando? Era evidente rigore… ma per pulirvi la coscienza continuate a tenere il punto?“.

fonte: tuttob.com