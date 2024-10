Reggina: dalle convocazioni può arrivare qualche indicazione in più sul calciomercato

Ultima giornata del girone di andata, ultima anche per quello che riguarda il 2022. Poi sarà pausa e calciomercato, anche se le trattative tra le società sono state già avviate da tempo. La Reggina sarà tra le più impegnate con ingressi previsti di almeno un calciatore per ogni reparto e soprattutto diverse cessioni. Le idee sono chiare così come ha dichiarato il Ds Taibi, mentre si “nasconde” ancora mister Inzaghi per ovvi motivi ed a tutela del gruppo. Molte attenzioni sono rivolte verso Santander, l’attaccante fortemente voluto dal tecnico, praticamente mai utilizzato per diversi motivi nel corso della stagione, rivisto in occasione dell’amichevole contro l’Inter ed in attesa di capire quello che accadrà nel momento in cui verranno diramate le convocazioni. Qualcosa ha già detto Inzaghi, parlando di un nuovo problemino muscolare prima della partenza per Ascoli che ha lasciato in tutti qualche dubbio. Una sua eventuale mancata convocazione, per forza di cose porterà ad ulteriori riflessioni sul calciomercato, perchè sappiamo bene che la Reggina è alla ricerca di un attaccate, vedremo se dovesse arrivare, al posto di chi.

