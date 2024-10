Ascoli-Reggina: il primo dato dei biglietti venduti nel settore ospiti

Reggina sola? Mai. Anche per la trasferta di Ascoli, nonostante il giorno di festa, visto che si gioca lunedi 26, i tifosi della squadra amaranto saranno al fianco di Menez e compagni per sostenerli in quella che è l’ultima partita del girone di andata e dell’anno 2022.

Non era neanche lontanamente immaginabile che si potessero ripetere i numeri che si sono registrati tra Parma, Modena e Como, ma comunque un buon numero di tifosi sarà presente. Al momento sono circa 220 i biglietti venduti con altri due giorni a disposizione per poter aumentare ancora il dato.