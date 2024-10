ASD Cataforio: superato il Polistena in amichevole

L’Asd Cataforio ha sostenuto un altro test amichevole a prosecuzione della preparazione pre-stagionale. Dopo aver superato nell’ordine Xenium, Reggio FC, Bovalino e Real Cefalù, i bianconeri hanno affrontato e battuto il Futsal Polistena, militante nel campionato di C1. Punteggio finale 4-1, al termine dei 3 mini tempi da 20 minuti ciascuno, nei quali sono andati in gol gli uomini probabilmente più rappresentativi di tutto l’intero gruppo. Atkinson realizza una doppietta nel primo tempo; capitan Cilione segna invece nel secondo, mentre nel terzo è Durante che cala il poker. Di Ecelestini la rete della bandiera per i rossoverdi. Al termine della partita, le due società si sono intrattenute in un piacevole “terzo tempo” offerto dal Presidente Sismo, a conferma degli ottimi rapporti che intercorrono con la società pianigiana presieduta dal Presidente De Domenico.

Con meno di 10 giorni al primo appuntamento stagionale (la partita di Coppa il 30 settembre al Pianeta Viola contro la Futura) la squadra di mister Praticò sta proseguendo la preparazione a ritmi serrati e con una crescita costante ed omogenea di tutti i singoli componenti del gruppo. In programma, infine, c’è solo un’altra amichevole ed anche in questo caso si tratterà di un “antipasto” del campionato; sabato 23 alle 17 infatti Parisi e compagni faranno visita al Regalbuto.