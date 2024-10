Asd Sensation e Recosol: corso gratuito di Padel a residenti e migranti della provincia

All’interno delle attività finanziate dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il progetto “All colours are beautiful” l’Associazione sportiva dilettantistica Sensation profumerie C5 in partenariato con la Rete dei Comuni Solidali sono felici di presentare la seconda attività sportiva organizzata: il corso di padel.

Il padel, per come lo descrive la Federazione Italiana Tennis, “è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere anche semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può diventare nello stesso tempo una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma; può essere un’attività praticata da tutta la famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi. Le regole sono basicamente quelle del tennis. La racchetta è una “pala” solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50 cm, mentre le palle, secondo la consistenza e le dimensioni approvate dalla FIP, sono le stesse del tennis”.

Il corso si svolgerà presso la struttura “Ai campetti” di Gioiosa Ionica e verrà tenuto da un istruttore qualificato. Le lezioni cominceranno il 16 ottobre 2019, dureranno due mesi e saranno totalmente gratuite per i partecipanti. Le finalità, oltre ad imparare a giocare a padel, saranno quelle di favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport. Potranno infatti iscriversi sia cittadini italiani residenti in provincia di Reggio Calabria sia migranti. E’ risaputo che lo sport è un potentissimo strumento di inclusione sociale. All’interno di una squadra o di un gruppo non ha alcuna importanza la tua nazionalità o il colore della pelle, i partecipanti sono tutti uguali.

E’ possibile iscriversi al corso di padel entro il 13 ottobre recandosi presso la struttura “Ai campetti” do Gioiosa Ionica.