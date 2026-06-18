ASD Stadio in finale a Caulonia: grande soddisfazione per gli Esordienti 2013

Guidata dai fratelli Umberto e Pasquale Babuscia, racconta quasi cinquant’anni di calcio, passione e impegno sociale

Si è chiusa sul 2-2 la sfida tra ASD Stadio e La Madonnina di Sant’Eufemia in Aspromonte, ma il risultato basta ai ragazzi di mister Umberto Babuscia per conquistare il pass per la finale. A fare la differenza è stato lo 0-1 maturato nella gara di andata, che ha permesso al gruppo Esordienti 2013 dell’ASD Stadio di staccare il biglietto per l’ultimo atto, in programma sabato a Caulonia.

La partita ha confermato il valore del gruppo guidato da Babuscia. Una prestazione intensa, generosa e ordinata, contro un avversario che ha lottato fino alla fine. Al termine dell’incontro, applausi per tutti. Non solo per il risultato sportivo, ma anche per il clima visto in campo. Le due squadre hanno mantenuto grande correttezza e sportività, offrendo un bel segnale dentro e fuori dal terreno di gioco.

ASD Stadio, cinquant’anni di calcio e passione

Il risultato degli Esordienti 2013 si inserisce nel percorso di una società che, da anni, rappresenta un punto di riferimento per il calcio giovanile reggino. L’A.S.D. Stadio, guidata dai fratelli Umberto e Pasquale Babuscia, racconta quasi cinquant’anni di calcio, passione e impegno sociale. Una realtà nata e cresciuta nel cuore di Reggio Calabria, diventata nel tempo una bussola per intere generazioni di ragazzi.

Parlare della scuola calcio A.S.D. Stadio significa sfogliare una parte importante dell’album dei ricordi dello sport cittadino. Una storia legata alla famiglia Babuscia, che continua a portare avanti un progetto fatto di campo, educazione, appartenenza e amore per il calcio.

Adesso l’attenzione si sposta tutta su Caulonia, dove sabato gli Esordienti 2013 proveranno a scrivere un’altra bella pagina della loro stagione.