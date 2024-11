ASI – Alto il rombo dei motori sulla Gallico – Sambatello.

Ritorna l’attività motoristica nel reggino, Domenica 15 Giugno 2014 con inizio alle ore 9.00 si disputerà il 5° Trofeo “La Collina” Città di Sambatello, gara automobilistica di Slalom CSAI che vedrà partecipi i migliori piloti meridionali sul’impegnativo e panoramico percorso Gallico – Sambatello (naturale balcone di bellezza sullo Stretto).La manifestazione è organizzata dal Team dell’Asd Piloti per Passione presieduta dal Dott. Giuseppe Denisi – società affiliata, anche, all’ASI – ed è valida quale quarta prova del Campionato Regionale Slalom CSAI 2014.Dopo i brillanti successi conseguiti nelle prime tre prove di Campionato a Marcellinara, Stilo e Catanzaro, sia con successi di Classe e di Gruppo che con ottimi posti nella classifica Assoluta, i pilori reggini saranno impegnati su un tracciato a loro particolarmente familiare.Il Direttore sportivo della Scuderia organizzatrice Elisa Denisi, intanto, ha diramato l’elenco dei piloti del team Piloti per Passione che prenderanno parte alla competizione, ben 22 (ventidue) :Albanese Antonino, Albanese Massimo, Aricò Giuseppe, Barbaro Carmelo, Barca Francesco, Barillà Carmelo, Battaglia Domenico, Battaglia Francesco, Bellingheri Antonino, Calarco Vincenzo, Checco Vincenzo, Corsaro Giorgio, Crupi Filippo, Filippone Ivan, Gramuglia Antonio, La Corte Giuseppe, Larocca Sergio, Marino Demetrio, Scordo Domenico, Spanò Antonino, Suraci Vincenzo e Tramontana Domenico; che sfrecceranno sul tracciato a bordo di vetture di varie tipo, dalle 500 alle Fiat 127, dalle Peugeot alle Saxo, da sportive a prototipi.Certamente l’entourage mira ad avere tutte le vetture ed i piloti al top per dare la massima soddisfazione al pubblico, che certamente accorrerà numeroso ad incitare i propri pupilli.Per l’importante evento motoristico sono stati richiesti i patrocini della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria.Oltre alla folta schiera dei piloti reggini, sono numerosi i piloti che giungeranno dal cosentino e dal catanzarese, mentre si preannuncia nutrita anche la rappresentanza siciliana.La partenza è prevista sulla ex SS 184 per Gambarie dal Km. 2,000 con arrivo all’ingresso del centro abitato di Sambatello al Km. 4,700; sul percorso sono posizionate 11 postazioni composte da 4 gruppi di “birilli” ciascuna.L’inizio della gara – in due manche – è previsto per le ore 10.00 con giro di ricognizione dalle ore 9.00 (mentre il percorso già dalle ore 7.00 sarà chiuso al traffico – sarà possibile, in ogni caso raggiungere l’arrivo a Sambatello tramite il percorso alternativo dalla Strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie).Il pubblico che giungerà da tutti i Centri del reggino e dalla vicina Sicilia – per la soddisfazione del presidente del Team Piloti per Passione Pino Denisi – sicuramente dalle prime ore del mattino, cercherà di “occupare” le postazioni che offrono la migliore visibilità sul percorso per poter ammirare le peripezie dei piloti ed ascoltare l’assordante ed al tempo stesso piacevole rombo dei motori.Nella giornata di sabato con inizio dalle ore 15.00 presso il Bar Italia si svolgeranno le verifiche pre-gara sia sportive sia tecniche che si concluderanno alle ore 19.30 (le verifiche continueranno nella giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 8,00) ed il pubblico potrà ammirare da vicino i bolidi che nella giornata di domenica parteciperanno alla gara e conoscere i pilotiLa premiazione è prevista domenica 15 giugno nella Piazza Madonna delle Grazie di Sambatello (1 ora dopo il termine della gara).La Gara è anche un momento di solidarietà, infatti il Team Piloti per Passione sostiene l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) di Reggio Calabria, associazione che in occasione della manifestazione sarà presente con un gazebo per promuovere la donazione fornendo le maggiori informazioni possibili.Alla manifestazione è prevista la presenza di numerose autorità istituzionali e sportive.Su Facebook https://www.facebook.com/#!/events/680009182038453/?fref=ts si potranno seguire le news, gli aggiornamenti in tempo reale dell’elenco degli iscritti e le classifiche.La scuderia automobilistica “Piloti Per Passione” di Sambatello (RC), che quest’anno festeggia – anche – i dieci anni di attività è grata agli sponsor ufficiali Febert Ascensori RC e Miniauto Reitano Gallico per il prezioso supporto, mentre come ausilio alla solidarietà – il team – sostiene l’ADMO (Associazione Donatori Di Midollo Osseo), che per l’occasione allestirà uno stand per stimolare tra piloti e pubblico la tematica della donazione.Come è evidente, è ormai iniziato il conto alla rovescia per il V° Trofeo “La Collina” Città di Sambatello (dedicato al compianto Prof. Peppe Paladino) manifestazione organizzata dallo staff del team “Piloti Per Passione”.