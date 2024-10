San Roberto, Espero cerca due educatrici per l’asilo nido ‘Noi con i bambini’

Le informazioni per trasmettere la propria candidatura

L’Associazione di Promozione Sociale Espero è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico per l’ampliamento del personale. Le posizioni aperte riguardano due educatrici da impiegare presso l’asilo nido “Noi con i bambini” di San Roberto (RC), una struttura situata all’interno dell’edificio scolastico del Comune di San Roberto e dedicata ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Requisiti richiesti per la candidatura

I candidati ideali devono essere in possesso di una laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) o titolo equipollente, con competenze ed esperienza pregressa nel ruolo. Sono richieste, inoltre, buone capacità relazionali e l’attitudine a lavorare in gruppo.

Offerta di lavoro

L’associazione Espero, costituita nel luglio del 2010 e attiva nella provincia di Reggio Calabria, offre un contratto a tempo determinato con la mansione di educatrice. L’associazione ha come obiettivo principale la promozione dell’educazione, della cultura, dell’arte e del territorio.

Come candidarsi

Per candidarsi e far parte del team, è possibile inviare la propria candidatura via email all’indirizzo apsespero@gmail.com.