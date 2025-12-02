Asp di Reggio, presentazione “Bilancio di Genere e Rendiconto Sociale”

Si terrà domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 9, presso la “Sala Federica Monteleone” del Consiglio della Regione Calabria, l’evento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria sul “Bilancio di Genere e Rendiconto Sociale 2024″.

In apertura, dopo gli interventi del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, del consigliere regionale e presidente della Conferenza dei Sindaci – Asp Rc, Giuseppe Falcomatà, dell’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, del subcommissario alla Sanità Iole Fantozzi e del Dg al dipartimento Salute della Regione, Tommaso Calabrò, seguirà l’introduzione e la presentazione del bilancio di genere e rendiconto sociale 2024 da parte di Lucia Di Furia, Direttore Generale Asp Rc.

Il programma prevede interventi programmati su vari temi cruciali: Carmen Francesca Zagaria parlerà del contesto sanitario e del sistema di valutazione; Simona Sicuro affronterà il tema delle risorse umane e dell’accountability; Giovanni Calogero si concentrerà sul ruolo della formazione nelle competenze professionali e Valeria Surace discuterà del benessere organizzativo e del ruolo degli stakeholder.

Seguirà alle 11.15 una tavola rotonda moderata dal subcommissario alla Sanità della Regione, Ernesto Esposito, a cui parteciperanno gli altri commissari e direttori generali delle diverse Asp e Ao calabresi.

I lavori si concluderanno con l’intervento di Anna De Gaio, Presidente della Commissione Regionale per l’Eguaglianza dei Diritti e delle Pari Opportunità.