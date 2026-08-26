Disabilità e neurosviluppo a Reggio: l’associazione Con.Te.Sto. entra nella rete ASP

Si amplia e si rafforza la rete di collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e il mondo del Terzo Settore. Con la delibera del Direttore Generale n. 855 del 21 agosto 2026, l’Azienda guidata dalla Dott.ssa Maddalena Berardi ha formalizzato l’ingresso di nuove realtà associative all’interno del network territoriale delle Case della Comunità.

Con.Te.Sto. APS entra nella rete delle Case della Comunità

Tra i nuovi soggetti firmatari spicca l’ingresso di Con.Te.Sto. APS. L’associazione esprime profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo, che giunge a breve distanza dalla sua recente costituzione.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione

L’associazione opererà sul territorio sotto la guida del proprio Consiglio Direttivo:

Presidente: Dott.ssa Daniela Molinaro

Dott.ssa Daniela Molinaro Vice Presidente: Vito Crea

Vito Crea Segretario: Guido Crea

Guido Crea Tesoriera: Rosalba Varacalli

Focus su disabilità complesse e neurosviluppo

L’attività di Con.Te.Sto. APS all’interno del protocollo triennale si concentrerà sull’area delle disabilità complesse e dello neurosviluppo, offrendo supporto specialistico, orientamento e percorsi di inclusione.

Molinaro: «Un punto di partenza fondamentale»

“L’inclusione in questo protocollo rappresenta per noi un riconoscimento straordinario e un punto di partenza fondamentale” – dichiara il Presidente, Dott.ssa Daniela Molinaro. “Nonostante la nostra recente costituzione, sentiamo forte la responsabilità di fare la nostra parte nella rete sanitaria provinciale. Metteremo le nostre competenze a disposizione delle famiglie e delle Case della Comunità per dare risposte concrete ai bisogni legati alle disabilità complesse”.