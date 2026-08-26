Catanzaro, la bambina sopravvissuta alla caduta dal balcone torna a casa

Dimessa dall’ospedale Gaslini di Genova la bimba di 6 anni rimasta gravemente ferita ad aprile: è rientrata a Catanzaro con il padre

È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni caduta dal balcone, insieme alla madre e ai suoi due fratellini, nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso.

Dimessa dal Gaslini dopo oltre quattro mesi di cure

È stata dimessa dall’ospedale pediatrico Gaslini di Genova ed ha fatto rientro in città dopo oltre quattro mesi di cure.

A Genova è stata trasferita, dopo essere stata stabilizzata nell’ospedale di Catanzaro, per proseguire il percorso di guarigione. A seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni che hanno quindi richiesto il trasferimento in un centro specializzato.

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Ad agosto era stata dichiarata fuori pericolo

Ad inizio agosto, l’ospedale ligure ha dichiarato la bimba fuori pericolo dopo essere stata sottoposta ad un delicato inteervento cardiochirurgico. Per lei si è dunque aperto un breve periodo di riabilitazione svolto sempre al Gaslini.

Il ritorno a Catanzaro insieme al padre

Nei giorni scorsi ha fatto rientro a Catanzaro con il padre che le è rimasto al fianco durante l’intero periodo di convalescenza.

La bimba è l’unica sopravvissuta alla tragedia che si è consumata nella notte. La madre si è lanciata dal balcone della sua abitazione con i suoi tre figli, due dei quali deceduti, tranne la bambina.

Fonte: Ansa Calabria