Calabria, bombola di gas esplode in un B&B: feriti madre, padre e bambino

Una bombola di gas è esplosa ieri sera in un B&B situato a pochi chilometri dal centro di Mileto, nel Vibonese.

Tre persone ferite, tra loro anche un bambino

L’esplosione ha provocato il ferimento di almeno tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare: padre, madre e un bambino.

Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona.

I feriti trasportati all’ospedale di Vibo Valentia

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di procedere al loro trasferimento all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. I tre sono stati affidati alle cure dei medici del nosocomio vibonese, dove sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità delle ferite riportate. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la struttura

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza della struttura. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l’esplosione della bombola e l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti sono in corso.

Fonte: Ansa Calabria