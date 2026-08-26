Domotek, Laganà re della sabbia: terzo titolo regionale consecutivo nel beach volley

Il capitano amaranto non si ferma più: dopo i successi in Serie A3, tra promozione, Coppa Italia e Supercoppa da trascinatore, Laganà conquista per il terzo anno di fila il titolo regionale calabrese di beach volley. Trionfo in coppia con Michael Palmeri. Ora le finali nazionali assolute chiamano Riccardo Iervolino.

Laganà campione regionale per il terzo anno consecutivo

Non c’è due senza tre, e Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley, lo sa bene. Per il terzo anno consecutivo il reggino si è laureato campione regionale del Beach Volley Calabria Tour, confermando un dominio assoluto sulla sabbia calabrese che inizia ad avere i contorni dell’impresa.

Il trionfo insieme a Michael Palmeri

Il trionfo è arrivato al termine di un percorso significativo attraverso le quattro tappe del tour regionale, con il decisivo successo nella tappa di Gizzeria dove Laganà, in coppia con il compagno di squadra Michael Palmeri (oggi a Lamezia, originario di Gela), ha messo la ciliegina sulla torta di una stagione praticamente perfetta.

Il duo aveva già messo in cascina piazzamenti pesanti nelle tappe di Villa San Giovanni e Roccella, vincendo inoltre la prima tappa iniziale di Gizzeria per sigillare un titolo che sa di consacrazione, sigillato domenica 23 agosto, sempre sulla spiaggia di Gizzeria.

Il marchio Domotek anche nell’organizzazione del tour

Ma il marchio amaranto del beach volley non si è fermato qui. A dirigere le operazioni delle tappe calabresi c’era infatti il valente Team Manager del club, Mirko Crucitti, che ha vestito i panni di Supervisore Unico del tour, portando la competenza e l’organizzazione della Domotek Volley anche sulla sabbia.

Ora tocca a Riccardo Iervolino alle finali nazionali

E l’estate dei colori amaranto è destinata a regalare ancora emozioni. Dopo gli straordinari feedback europei, di Klemen Sen con la Slovenia e di Oleksandr Boiko con l’Ucraina, in attesa del raduno ufficiale del club, nel week-end del 4-5-6 settembre, il nuovo innesto Riccardo Iervolino sarà protagonista alle finali nazionali del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley in programma a Caorle (VE).