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Catanzaro, donna si lancia dal balcone coi figli: la più grande trasferita al Gaslini di Genova

Predisposto un volo militare, sul quale è stato imbarcato anche il padre della piccola, ora ricoverata in terapia intensiva

23 Aprile 2026 - 14:10 | Comunicato Stampa

ospedale gaslini genova

Si trova a Genova il marito della donna che la scorsa notte a Catanzaro si è tolta la vita gettandosi dal balcone insieme ai suoi figli, di cui due deceduti sul colpo.

La figlia maggiore, di quasi sei anni, è stata trasferita nella serata di ieri all’istituto pediatrico Gaslini di Genova con un volo militare predisposto dalla Prefettura di Catanzaro. Sul volo è stato imbarcato anche il marito della donna, che ha voluto seguire la figlia, attualmente ricoverata in terapia intensiva.

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Il trasferimento al Gaslini e l’arrivo del padre

La bambina, la più grande dei figli, è stata trasferita nella serata di ieri a Genova. Il trasferimento è avvenuto con un volo militare predisposto dalla Prefettura di Catanzaro, con destinazione l’istituto pediatrico Gaslini. Sullo stesso volo è salito anche il marito della donna, che ha scelto di raggiungere la figlia, ora ricoverata in terapia intensiva.

Fonte: Ansa Calabria

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