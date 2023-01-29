City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio – Disservizi in Via Willermin, Di Furia: ‘Ci sono risorse per ristrutturare gli ambienti’

"Cercheremo di rendere il poliambulatorio di via Willermin più decoroso", la promessa del commissario ASP di Reggio

29 Gennaio 2023 - 10:19 | di Redazione

Reggio – Disservizi in Via Willermin, Di Furia: ‘Ci sono risorse per ristrutturare gli ambienti’

Decine sono state le segnalazioni che abbiamo ricevuto in merito ai disservizi presso gli uffici ASP di Reggio Calabria di via Willermin legati soprattutto al ritardo nel ritiro dei farmaci.

“Nemmeno una panchina. E’ vergognoso. Trattati come animali”.

Leggi anche

Questo lo sfogo di alcuni cittadini che lamentano i disservizi della farmacia territoriale e non solo.

Nel corso dell’ultima puntata di LIVE BREAK (CLICCA QUI) abbiamo chiesto alla dott.ssa Lucia Di Furia, commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria di fornire una risposte ai cittadini.

“E’ tutto da rivedere in via Willermin perchè gli uffici non offrono i servizi per come dovrebbero offrirli. Abbiamo fatto già un paio di riunioni e ci sono le risorse a disposizione per ristrutturare e risistemare quell’ambiente e auspico che nei prossimi mesi si possano dare risposte concrete. Nel frattempo ci stiamo muovendo per trovare una collocazione più corretta ed un posto più adeguato per i cittadini – spiega la dott.ssa Di Furia – Purtroppo di questi disagi, in tutta l’ASP di Reggio, ce ne sono tantissimi. E’ un lavoro enorme, e cercherò di risolvere tutte le situazioni”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Azienda Sanitaria ProvincialeLive BreakReggio Calabria Sanità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?