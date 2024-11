Aspettando ReActioncity a Reggio Calabria, si parte con il 1^ incontro di Linking per i Social Makers.

ReactionCity e’ un progetto di Social Innovation urbana che viene proposto a Reggio Calabria con la direzione di Consuelo Nava, Fabio Mollo e Basilio Foti, che trasformerà la città di Reggio Calabria in una città-laboratorio dal 20 luglio al 2 agosto 2014. Giovani impegnati in attività di Urban Makers, attraverso la produzione di progettualità, visioni, video, contest fotografici, racconteranno la città in alcuni suoi luoghi sensibili proiettando e registrando re-azioni delle comunità coinvolte che abitano i luoghi scelti, sollecitate dalle pratiche informali sugli spazi e di iniziativa sociale animate dai Social Makers, quali associazioni, laboratori, movimenti, gruppi che aderiscono al progetto.Si produrranno “azioni brevi per cambiamenti lunghi”, si punta a formulare un’agenda urbana che proponga la costruzione sociale della città e che metta a disposizione di tutti i cittadini una positiva visione di cambiamento con sguardi differenti, proeittandola nelle modalità e nelle pratiche con cui si progettano le città verso Europa 2020. L’idea è di svolgere un workproject con esperienza sui luoghi e di produrre un docufilm con la regia di Mollo con lo staff degli Urban Makers ed il protagonismo dei Social Makers e delle comunità e dei luoghi coinvolti.Le adesioni al progetto per gli Urban Makers sono aperte fino a giorno 10 luglio. Il primo incontro di linking, per i Social Makers è fissato per giorno 8 luglio 2014 ore 17.30 presso lo spazio HOP a Reggio Calabria. Nei prossimi giorni il progetto verrà presentato ufficialmente alla città, con tutte le adesioni e le attività condivise in questi giorni di preparazione.In questi giorni si è aperto lo spazio di comunicazione affidato a Danilo Emo e Luca Assumma, attraverso il sito e la pagina Facebook dedicata, sui cui vi sono tutte le informazioni e gli aggiornamenti.Per info: www.reactioncity.com