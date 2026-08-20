Aspromonte mare, torna la veleggiatala sulle acque del Lago del Menta

Si conclude oggi la due giorni di "Aspromonte Mare": tradizione marinaresca e fascino montano nell'evento estivo più atteso dagli appassionati

Un binomio unico tra la maestosità delle vette aspromontane e l’eleganza della tradizione velica: si concluderà oggi la nuova edizione di “Aspromonte Mare – La Vela Latina sul Lago del Menta”, uno degli eventi più suggestivi e amati dell’estate montana.

L’appuntamento, iniziato ieri martedì 19 agosto e in fase di conclusione oggi, mercoledì 20 agosto, ha trasformato lo specchio d’acqua incastonato nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte in un palcoscenico d’eccezione.

Le caratteristiche imbarcazioni a vela latina, con le loro sagome d’altri tempi e le vele spiegate al vento di montagna, hanno regnato sovrane regalandosi e regalando ai tanti appassionati giunti in quota uno scenario fiabesco.

L’iniziativa nasce da una solida sinergia organizzativa condotta dall’Antica Marineria Catonese (Club Vela Latina dello Stretto) e dal Circolo Velico Reggio (CVR), affiancati dal fondamentale supporto tecnico e logistico di Love Boat Servizi Nautici e sotto l’insegna della FIV (Federazione Italiana Vela).

Un successo reso possibile grazie alla cooperazione istituzionale e territoriale tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il Comune di Roccaforte del Greco, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte (Geopark UNESCO) e Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi).