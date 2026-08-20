Madonna della Montagna: anche quest’anno la festa sarà a San Luca

La Commissione straordinaria del Comune di San Luca, presieduta dal prefetto a riposo Antonio Reppucci, ha reso noto che la festa della Madonna della Montagna di Polsi si terrà, per il secondo anno consecutivo, nella parrocchia di San Luca e non nel Santuario ubicato in montagna.

“Anche quest’anno le celebrazioni previste tra fine agosto e inizio settembre si terranno presso la parrocchia Santa Maria della Pietà di San Luca, tenuto conto che il tratto della strada che da Cano porta al Santuario omonimo, è interessato da lavori di consolidamento e messa in sicurezza con l’utilizzo di imponenti e complessi mezzi d’opera, che non consentono assolutamente né il traffico pedonale né il traffico veicolare”.