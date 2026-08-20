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Madonna della Montagna: anche quest’anno la festa sarà a San Luca

La decisione della Commissione straordinaria. Per il 2° anno la festa si terrà nella parrocchia di San Luca e non nel santuario in montagna

20 Agosto 2026 - 08:14 | Comunicato stampa

Culto Leggenda Madonna della Montagna di Polsi in Calabria

La Commissione straordinaria del Comune di San Luca, presieduta dal prefetto a riposo Antonio Reppucci, ha reso noto che la festa della Madonna della Montagna di Polsi si terrà, per il secondo anno consecutivo, nella parrocchia di San Luca e non nel Santuario ubicato in montagna.

“Anche quest’anno le celebrazioni previste tra fine agosto e inizio settembre si terranno presso la parrocchia Santa Maria della Pietà di San Luca, tenuto conto che il tratto della strada che da Cano porta al Santuario omonimo, è interessato da lavori di consolidamento e messa in sicurezza con l’utilizzo di imponenti e complessi mezzi d’opera, che non consentono assolutamente né il traffico pedonale né il traffico veicolare”.

È quanto si legge in una nota della Commissione straordinaria.

La festa della Madonna di Polsi si celebra tutti gli anni dal 31 agosto al 2 settembre per ricordare, secondo una tradizione dell’XI secolo, un’apparizione mariana.

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