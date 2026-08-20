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Plastic Free, nuova giornata ecologica a Palmi dopo l’intesa con il Comune

L’appuntamento è per sabato 22 agosto in contrada Scinà, nella zona Ex Angolo Verde

20 Agosto 2026 - 09:03 | Comunicato Stampa

plastic free

Dopo il protocollo d’intesa siglato tra Plastic Free e il Comune di Palmi, Plastic Free torna in azione sul territorio con una nuova giornata ecologica. L’appuntamento è per sabato 22 agosto in contrada Scinà, nella zona Ex Angolo Verde.

Il ritrovo è previsto alle ore 8:00. Volontari e cittadini si metteranno al lavoro per raccogliere i rifiuti abbandonati e restituire maggiore decoro a una zona del territorio palmese che merita attenzione e rispetto.

Il cleanup rappresenta uno dei primi momenti operativi successivi alla sottoscrizione del protocollo, che ha formalizzato la collaborazione tra l’associazione e l’Amministrazione comunale. Dalle intenzioni, dunque, si torna sul campo, puntando sulla partecipazione dei cittadini e su gesti concreti di tutela ambientale.

Le associazioni che parteciperanno alla giornata ecologica

La giornata vedrà la collaborazione dell’Associazione Amici di Gisa, della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, dell’Associazione Fogghi di Luna e dell’Associazione ’Mbuttaturi, realtà che hanno scelto di affiancare Plastic Free nell’iniziativa.

A coordinare l’appuntamento saranno le referenti Plastic Free Palmi Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte.

Come partecipare al cleanup di Plastic Free a Palmi

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi attraverso la pagina ufficiale dell’evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16427/22-ago-palmi

Per informazioni è possibile contattare le referenti: Deborah Serratore – 333 253 9250; Maria Cristina Altomonte – 342 120 2336.

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L’invito è rivolto a tutti coloro che vorranno dedicare qualche ora alla cura di Palmi e contribuire concretamente a rendere più pulito il territorio.

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