Consiglio regionale, Polimeni: ‘Tridico prigioniero del suo disfattismo mentre la Calabria continua a correre’

"Un ex candidato che fa qualche passeggiata agostana in Sila e che è rimasto fermo al palo del suo stesso disfattismo" così il consigliere regionale di Forza Italia

Esattamente un anno fa, Pasquale Tridico scioglieva le riserve e accettava la candidatura ufficiale alla presidenza della Regione Calabria.

La cronaca dell’epoca descriveva un leader estremamente riluttante, costretto al sacrificio da una coalizione rimasta priva di alternative. Una riluttanza che, alla luce dei fatti, si è tradotta in una sequenza di disastri comunicativi da cui l’ex candidato non sembra più capace di uscire, intrappolato in un loop politico tanto ripetitivo quanto patetico.

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Sosteneva con fermezza che la Calabria registrasse il 30% in meno di presenze turistiche, proprio nei giorni in cui i dati reali fotografavano un trend diametralmente opposto: quella gaffe – una delle tante – rimane una delle vette più alte della sua fallimentare narrazione durante la campagna elettorale.

L’estate del 2025 si è poi chiusa con un incremento a doppia cifra dei flussi, mentre il primo semestre del 2026 ha definitivamente consolidato la Calabria come la regione con la maggiore crescita di arrivi in Italia (+10,54%). La realtà, insomma, si è incaricata di smentire la propaganda.

Conosciamo il resto della storia. Tridico ha straperso le elezioni regionali, subito dopo è scappato a Bruxelles tradendo la fiducia degli elettori calabresi che lo avevano votato, e adesso – come ha sempre fatto negli ultimi trent’anni – viene in Calabria qualche giorno per le vacanze. Nulla di più.

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A dodici mesi di distanza da quel fatidico “sì”, la parabola di Tridico somiglia sempre più a quella di un profeta di sventure smentito dalla storia.

Un ex candidato che fa qualche passeggiata agostana in Sila e che è rimasto fermo al palo del suo stesso disfattismo, mentre la Calabria reale lavora, supera difficoltà, risolve problemi e continua a correre.