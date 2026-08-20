Pizzo, tutto pronto per il Festival delle eccellenze del mare con ‘Azzurro di Calabria 2026’

Un evento itinerante che valorizza le nostre coste, le marine e le eccellenze locali, promuovendo cultura, sostenibilità e innovazione

‘Azzurro di Calabria’ 2026 è un evento itinerante che valorizza le nostre coste, le marine e le eccellenze locali, promuovendo cultura, sostenibilità e innovazione. Un’occasione di incontro e confronto per costruire insieme il futuro delle comunità costiere.

Pesce azzurro, cultura del mare e spettacoli

Ad ogni tappa calabrese, cittadini, turisti ed appassionati della pesca avranno l’opportunità di poter gustare il pesce azzurro calabrese con appositi show cooking, approfondire i temi legati alla risorsa mare con incontri e dibattiti, scoprire le tradizioni e la cultura del posto, le innovazioni e la tutela del patrimonio marino ed assistere a spettacoli d’intrattenimento con buona musica.

Con ‘Azzurro di Calabria’ si punta a rafforzare ulteriormente la promozione della pesca responsabile, le tradizioni marinare e un turismo di qualità che punta a garantire un futuro migliore per il settore e i territori coinvolti.

Il progetto ‘Azzurro di Calabria’ si avvale del sostegno del MariCal Gal Pesca nell’ambito del programma Feampa 2021-2027.

Dopo Cetraro e Belmonte, tappa a Pizzo Calabro

Dopo i successi di Cetraro l’8 e 9 agosto, Belmonte l’11 agosto, ‘Azzurro di Calabria’ farà tappa a Pizzo Calabro il 20 agosto, a partire dalle 19:00 in occasione della ‘Festa del Mare’.

La due giorni di Cetraro ha accolto migliaia di visitatori che hanno potuto apprezzare le tante delizie del mare un borgo tra i più significativi per la cultura marinara. Per l’occasione erano presenti il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta e Gabriella Luciani presidente del Flag ‘La Perla del Tirreno’.

Aieta: “Una marineria straordinaria e una cucina d’eccellenza”

“A Cetraro abbiamo uno dei porti turistici più importanti tra Salerno e Reggio Calabria, una struttura strategica che esalta gli amanti del mare in un borgo storico millenario”.

Così il sindaco Aieta che ha aggiunto:

“A questo si associa una marineria straordinaria e una cucina d’eccellenza che è stata ulteriormente esaltata grazie ad ‘Azzurro di Calabria’, un evento ben riuscito che ha saputo unire tanti fattori legati alla risorsa mare. Siamo davvero soddisfatti per come Cetraro è riuscita ad offrire ai tanti visitatori una manifestazione di grande interesse”.

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L’organizzazione dell’evento e la comunicazione sono a cura di Arbalak, le più belle immagini e ulteriori informazioni si possono consultare sulla pagina Instagram #azzurrodicalabria2026