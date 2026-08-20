Basket, gran colpo della Dierre: ingaggiato Hlib ‘Gleb’ Batalskyi
Il roster si arricchisce di un giocatore con un importante curriculum internazionale
20 Agosto 2026 - 09:43 | Comunicato
La Dierre annuncia l’arrivo del talento ucraino classe 2003. Un innesto di qualità, intensità e canestro per il roster reggino, che si arricchisce di un giocatore con un importante curriculum internazionale.
La Dierre Reggio Calabria è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Hlib “Gleb” Batalskyi.
Alto 197 cm, Batalskyi è un’ala versatile, in grado di ricoprire sia il ruolo di ala piccola che di ala grande. Nato a Dnipro, in Ucraina, il giocatore ha mosso i primi passi nella sua città natale, dove ha militato fino all’età di 19 anni. Nell’aprile del 2022 ha varcato per la prima volta i confini italiani per disputare la parte finale del campionato con la New Fortitudo Isernia. Nella stagione 2022-23 ha iniziato la sua prima annata completa in Italia, sempre con la New Fortitudo Isernia in Serie C Gold, contribuendo alla storica promozione in Serie B2, dove ha poi militato nella passata stagione. Più di recente, ha giocato per il Viadana Basket in Serie C maschile in Lombardia, distinguendosi come uno dei migliori realizzatori della squadra e ottenendo riconoscimenti come MVP in partite chiave del campionato.
Nonostante la giovane età, Batalskyi vanta già un importante curriculum internazionale con la maglia della nazionale ucraina
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie