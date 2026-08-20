Reggina, Romairone e Marchionni: idee, ambizioni, programmi e mercato

La Reggina presenta ufficialmente due delle figure centrali del nuovo progetto amaranto. Oggi, giovedì 20 agosto, il direttore sportivo Giancarlo Romairone e l’allenatore Marco Marchionni incontreranno per la prima volta la stampa. La conferenza è in programma alle ore 18 all’Hotel Torrione e sarà riservata esclusivamente agli operatori dell’informazione.

Un appuntamento particolarmente atteso, anche perché arriva dopo settimane di lavoro della nuova Reggina. Romairone e Marchionni, direttore sportivo e allenatore, elementi fondamentali nella costruzione della squadra e nel percorso che accompagnerà gli amaranto durante la nuova stagione.

Il DS è impegnato nel completamento dell’organico, mentre il tecnico lavora da tempo con il gruppo durante il ritiro di Cantalupa e, da qualche giorno, al centro sportivo Sant’Agata. La conferenza sarà quindi l’occasione per conoscere direttamente idee, programmi e valutazioni dei due protagonisti del nuovo corso.

I temi sul tavolo saranno inevitabilmente diversi. Dal mercato, ancora da completare soprattutto in alcuni ruoli, agli obiettivi della stagione, passando per le prime impressioni di Marchionni sulla squadra costruita fino a questo momento. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione, con la Coppa Italia di Serie D sempre più vicina, sentiremo direttamente dalla voce di due protagonisti importanti, quelle che sono le intenzioni e gli obiettivi della società. Su tutti, certamente, il ritorno nel professionismo dopo troppi anni tra i dilettanti.