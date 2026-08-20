Reggio, blitz notturno della Polizia Locale: liberata la spiaggia del Parco Lineare Sud – FOTO

Avevano occupato una porzione importante dell’arenile situato sul Parco Lineare Sud con strutture precarie abusive, che, oltre ad essere pericolose per l’incolumità pubblica, degradavano il litorale.

Smantellate 9 strutture abusive sulla spiaggia

Grazie ad un intervento della Polizia Locale, svolto in due momenti differenti, nella notte appena trascorsa, con l’ausilio del settore manutenzione del Comune e della società Castore, sono state smantellate ben 9 strutture abusive installate sulla spiaggia.

L’occupazione dell’area demaniale era stata realizzata con bivacchi, tende, pali, e strutture precarie di ogni tipo atte comunque a “delimitare e riservare “arbitrariamente e illegittimamente porzioni di demanio marittimo che, ai sensi del Codice della Navigazione, devono rimanere fruibili da tutti i cittadini.

Il piano operativo della Polizia Locale per il periodo estivo

L’attività segue ulteriori consimili operazioni svolte nei giorni scorsi, e si inserisce nel solco del più generale piano operativo della Polizia Locale implementato per il periodo estivo al fine di restituire alla libera fruizione della collettività gli spazi pubblici e prevenire il disordine urbano.

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Sono al vaglio dell’organo di polizia giudiziaria ulteriori elementi al fine di individuare i soggetti che hanno posto in essere le occupazioni abusive. Detti servizi continueranno anche nei prossimi giorni.