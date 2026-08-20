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Reggio, blitz notturno della Polizia Locale: liberata la spiaggia del Parco Lineare Sud – FOTO

Smantellate ben 9 strutture abusive installate sull'arenile. L'intervento con l'ausilio del settore manutenzione del Comune e della società Castore

20 Agosto 2026 - 10:26 | Comunicato Stampa

polizia locale Parco Lineare Sud ()

Avevano occupato una porzione importante dell’arenile situato sul Parco Lineare Sud con strutture precarie abusive, che, oltre ad essere pericolose per l’incolumità pubblica, degradavano il litorale.

Smantellate 9 strutture abusive sulla spiaggia

polizia locale Parco Lineare Sud ()

Grazie ad un intervento della Polizia Locale, svolto in due momenti differenti, nella notte appena trascorsa, con l’ausilio del settore manutenzione del Comune e della società Castore, sono state smantellate ben 9 strutture abusive installate sulla spiaggia.

polizia locale Parco Lineare Sud ()

L’occupazione dell’area demaniale era stata realizzata con bivacchi, tende, pali, e strutture precarie di ogni tipo atte comunque a “delimitare e riservare “arbitrariamente e illegittimamente porzioni di demanio marittimo che, ai sensi del Codice della Navigazione, devono rimanere fruibili da tutti i cittadini.

polizia locale Parco Lineare Sud ()

Il piano operativo della Polizia Locale per il periodo estivo

L’attività segue ulteriori consimili operazioni svolte nei giorni scorsi, e si inserisce nel solco del più generale piano operativo della Polizia Locale implementato per il periodo estivo al fine di restituire alla libera fruizione della collettività gli spazi pubblici e prevenire il disordine urbano.

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Sono al vaglio dell’organo di polizia giudiziaria ulteriori elementi al fine di individuare i soggetti che hanno posto in essere le occupazioni abusive. Detti servizi continueranno anche nei prossimi giorni.

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