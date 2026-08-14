Reggio, blitz nella notte sul lungomare di Gallico: liberata la spiaggia da undici strutture abusive

Avevano occupato una porzione importante dell’arenile del lungomare di Gallico con strutture precarie abusive, che, oltre ad essere pericolose per l’incolumità pubblica, degradavano il litorale.

Grazie ad un intervento della Polizia Locale, svolto in due step, e con l’ausilio del settore manutenzione del Comune e della società Castore, nelle notte appena trascorsa sono state smantellati ben 11 bivacchi abusivamente installati. Sono in corso ulteriori attività al fine di individuare i responsabili degli abusi.

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Le attività continueranno anche nei giorni a seguire al fine di prevenire e reprimere ulteriori consimili attività che, oltre ad impedire la libera fruizione del demanio marittimo, deturpano il paesaggio ed il decoro del litorale.