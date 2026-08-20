Jovanotti in Calabria: ‘Qua ti viene da pensare che il mondo sia un luogo fantastico’ – VIDEO

Jovanotti è arrivato in Calabria pedalando. Il viaggio che accompagna il cantante verso le tappe del Jova Summer Party – L’Arca di Lorè, il tour estivo 2026 ispirato all’esperienza dei Jova Beach Party, attraversa paesi, città e paesaggi italiani prima degli appuntamenti musicali. Il 22 sarà la volta di Catanzaro, dove la grande festa itinerante farà tappa in Calabria.

Sui suoi canali social Lorenzo Cherubini sta raccontando il viaggio in bicicletta, condividendo incontri, paesaggi e riflessioni. E proprio entrando in Calabria ha spiegato anche l’idea che ha ispirato questo particolare percorso.

Dal Cantagiro al viaggio in bicicletta

“Quando ho pensato a questo giro, il mio riferimento immediato è stato il Cantagiro. Era un giro d’Italia dei cantanti che si muovevano ognuno con i propri mezzi. Quindi c’è chi aveva la Spider, tipo Little Tony e Celentano. E si fermavano nei paesi, e poi si fermavano a cantare. All’epoca, negli anni Sessanta, il mezzo contemporaneo era la Spider. Adesso qual è il mezzo che rappresenta di più il nostro tempo? La bicicletta: che non è un tornare indietro, è un andare avanti”.

Un viaggio fatto dunque non soltanto di chilometri, ma anche di incontri e scoperte. All’arrivo in Calabria Jovanotti non ha resistito al richiamo del mare, approfittandone per immergersi nelle sue acque e raccontare le sensazioni suscitate dal paesaggio.

Jovanotti scopre il mare e la Magna Grecia

“In questo pezzo di mondo è nata la filosofia: Pitagora, Giordano Bruno, tutti di queste zone. È perchè ragazzi, qua ti viene da pensare che il mondo sia un luogo fantastico. Cioè, nascendo qui o comunque passando di qui, dici: oh, ma questo pianeta è bello”.

Il percorso è poi proseguito tra salite e panorami della costa calabrese, con continui riferimenti alla storia e alla cultura del territorio.

“La mitologia narra che su questa costa è nata Venere: dal mare, dalla spuma del mare, di questo mare. Siamo nel cuore della Magna Grecia”.

L’accoglienza ad Acri prima della tappa verso Catanzaro

Particolarmente caloroso l’arrivo ad Acri, dove residenti e fan hanno accolto Jovanotti al termine di una tappa particolarmente impegnativa. Un entusiasmo che lo stesso artista ha raccontato sui social.

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“Oggi è stata una tappa del #jovagiro epica, i primi 100 km a 40 di media e poi altri 30 di salita fino al 20% e tanta allegria lungo la strada. Arrivati ad Acri #calabria l’accoglienza mi ha travolto. Dopo la doccia sono sceso per suonare qualcosa, ma non c’e stato verso, troppa allegria. Ora vado a letto che domani ci aspetta la tappa più dura attraverso la Sila fino a Catanzaro, dove il 22…”

Il viaggio continua quindi attraverso la Sila, in direzione di Catanzaro, dove il pubblico calabrese attende Jovanotti per la tappa del suo Jova Summer Party.