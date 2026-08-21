Grazie, Capitano! Il saluto della Reggio BIC a Pongsakorn Sripirom

Dopo cinque anni straordinari vissuti intensamente con la maglia biancoamaranto, il Capitano saluta Reggio Calabria e fa ritorno in Thailandia, dove proseguirà il proprio percorso dedicandosi agli studi. Ma ci sono storie sportive che vanno ben oltre i risultati, le statistiche e le coppe. E quella di Baz, come tutti lo hanno sempre chiamato, è una di queste.

Arrivato a Reggio Calabria a soli 22 anni, con pochissima esperienza internazionale alle spalle, Pongsakorn Sripirom ha trovato sulle rive dello Stretto una seconda casa e, soprattutto, il luogo nel quale costruire la propria crescita sportiva e umana.

Anno dopo anno, allenamento dopo allenamento, con dedizione, sacrificio e la preziosa guida tecnica di coach Antonio Cugliandro, Baz si è trasformato in un giocatore completo: devastante in attacco, straordinario in difesa e capace di diventare uno degli atleti più stimati e apprezzati del panorama internazionale.

Ma il suo valore non è mai stato soltanto quello espresso sul parquet. Baz è diventato leader, trascinatore e anima dello spogliatoio. Un Capitano capace di essere punto di riferimento per i compagni nei momenti difficili e di condividere con loro ogni gioia. Una presenza silenziosa quando serviva equilibrio, una voce forte quando serviva coraggio.

E così, partendo praticamente da zero, in cinque anni ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti e gloriose della storia della Reggio BIC.

Un percorso fatto di traguardi straordinari:

Campione d’Europa EuroCup 2 IWBF 2026, alzando da Capitano la coppa al cielo del Palacalafiore dopo una cavalcata indimenticabile.

Finalista EuroCup 3 IWBF 2025, nella storica ed emozionante finale di Yalova, in Turchia.

Semifinalista Scudetto 2025, trascinando la Reggio BIC tra le prime quattro squadre della Serie A italiana.

Final Four di Coppa Italia 2025, sul parquet di Porto Torres.

E adesso, con il pass per la prossima EuroCup 1 IWBF conquistato anche grazie al percorso compiuto insieme, Baz lascia Reggio Calabria. Lascia un palmarès che racconta una storia di successi. Ma soprattutto lascia un’eredità umana difficile da quantificare. Perché alcuni giocatori vengono ricordati per i punti segnati, altri per le vittorie conquistate. I grandi Capitani, invece, vengono ricordati per ciò che hanno lasciato alle persone.

E Baz lascia amicizie, rispetto, sorrisi, sacrifici condivisi e un esempio di sportività che resterà nel tempo. La Reggio BIC saluta dunque non soltanto un campione, ma un uomo esemplare e un Capitano con la “C” maiuscola. Cinque anni non si cancellano con un addio. Restano nelle fotografie, negli abbracci, nelle partite, negli spogliatoi e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di condividere questo viaggio.

Grazie, Baz.

Grazie per aver scelto Reggio Calabria.

Grazie per aver indossato e onorato la maglia biancoamaranto.

Grazie per aver combattuto, vinto, sofferto e gioito insieme alla tua squadra.

Grazie per essere stato il nostro Capitano.

La Reggio BIC sarà sempre la tua seconda casa. Adesso comincia una nuova partita, lontano dal parquet, ma con lo stesso coraggio che ti ha accompagnato in questi cinque anni.

In bocca al lupo per il tuo futuro accademico, Capitano. E soprattutto… arrivederci, Baz. Perché certi addii, in fondo, non sono mai davvero degli addii.