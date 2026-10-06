Assestamento 2025 e Bilancio, Il Consiglio approva una manovra da 122,5 milioni

La Seconda Commissione del Consiglio Regionale della Calabria appone il proprio sigillo al nuovo corso del bilancio di Regione Calabria, approvando a maggioranza sia la Proposta di Legge n. 69/13^ sul Rendiconto Generale 2025 sia la Proposta di Legge n. 111/13^ relativa all’Assestamento del bilancio di previsione 2026-2028. Un nuovo corso che, a partire dai maggiori margini finanziari di manovra, traduce la solidità dei conti regionali in risposte concrete ed immediate per cittadini e Comuni calabresi.

«Siamo giunti al termine dell’iter che riguarda la Commissione che presiedo ed entrambi i provvedimenti saranno definitivamente varati oggi in Aula. Siam soddisfatti del lavoro svolto», commenta a margine Filippo Pietropaolo , Presidente della Commissione Bilancio, Programmazione Economica, Affari dell’Unione Europea e Relazioni con l’estero.

L’approvazione del Rendiconto 2025, integrata dalle valutazioni della Commissione di Vigilanza e dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti certifica la definitiva stabilizzazione della governance economica regionale.

A questo si affianca una capacità di riscossione senza precedenti, che nel 2025 ha oltrepassato la soglia dei 7,2 miliardi di euro garantendo piena copertura a tutti gli impegni assunti, e un utile economico di circa 408 milioni di euro in sensibile crescita rispetto all’esercizio precedente, che consolida ulteriormente il patrimonio netto della Regione».

La manovra in entrata individua le risorse impiegate dall’applicazione della quota disponibile del risultato di amministrazione 2025: quasi 105 milioni di euro degli oltre 122 previsti.

«Per la prima volta dopo anni di vincoli, la Regione Calabria si trova nelle condizioni di disporre di oltre cento milioni di euro di avanzo libero ed effettivamente utilizzabile», sottolinea il Presidente Pietropaolo. «È un traguardo politico e finanziario di grande rilievo, frutto di un’attenzione e un rigore contabile che oggi ci permette di restituire valore reale alla nostra terra senza intaccare gli equilibri di bilancio.

Valore che traduciamo in investimenti, opere pubbliche e maggiori servizi che vanno dalla sanità all’innovazione, dalle emergenze alla mitigazione del rischio idrogeologico. E poi ancora agricoltura, enti locali e cultura. Nello specifico, le risorse liberate saranno destinate al rafforzamento delle strutture sanitarie regionali con fondi dedicati a telecardiologia, sicurezza informatica, edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.

Sul versante delle emergenze – vedi il passaggio del ciclone Harry -, questa legge assicura sostegno diretto alle comunità colpite e risorse dedicate alla messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Abbiamo previsto contributi per il patrimonio bibliotecario, misure a sostegno del comparto agricolo e delle filiere produttive, oltre a interventi infrastrutturali diffusi sui comuni calabresi. Approvato anche l’emendamento presentato dai Presidenti Occhiuto e Cirillo contro il caro carburante», ha dettagliato il Presidente Pietropaolo, che ha voluto anche sottolineare la massima attenzione prestata alla sostenibilità finanziaria.