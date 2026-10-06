Reggio, IV Circoscrizione: sei nuove assemblee pubbliche nei quartieri

Definiti sedi e orari degli incontri già previsti nella programmazione della IV Circoscrizione

Prosegue il percorso di partecipazione e confronto promosso dal presidente Giuseppe Cantarella. Alle assemblee già calendarizzate tra Ravagnese e Pellaro si aggiungono sei nuovi appuntamenti nei quartieri della IV Circoscrizione Reggio Sud.

Il ciclo di incontri era già previsto nella programmazione della Presidenza. Dopo il lavoro organizzativo per individuare sedi e orari, è stato definito il calendario delle nuove assemblee pubbliche:

•⁠ ⁠Mercoledì 14 ottobre, alle ore 18:30, al Salone parrocchiale di San Gregorio;

•⁠ ⁠Giovedì 22 ottobre, alle ore 18:00 al Pala CSI di Gallina;

•⁠ ⁠Venerdì 23 ottobre, alle ore 18:00 al Salone parrocchiale di Arangea;

•⁠ Domenica 25 ottobre, alle ore 18:00, presso la Scuola elementare di Trunca;

•⁠ ⁠Martedì 27 ottobre, alle ore 18:00, al Salone parrocchiale di Saracinello;

•⁠ ⁠Giovedì 29 ottobre, alle ore 18:30, al Salone Monsignor Barberi di Bocale.

Gli incontri si inseriscono nel percorso previsto dall’articolo 14 del Regolamento delle Circoscrizioni, che promuove le assemblee territoriali per raccogliere segnalazioni e proposte utili ad affrontare le esigenze della comunità. Le assemblee saranno un’occasione di ascolto e confronto diretto con i cittadini dei quartieri interessati.

«Vogliamo portare il confronto in modo capillare nei diversi territori della Circoscrizione e offrire ai cittadini occasioni concrete per rappresentare esigenze e proposte», dichiara il presidente Giuseppe Cantarella. «Il calendario si amplia nel solco di un percorso già programmato, che punta a rafforzare la partecipazione e il rapporto tra istituzioni e comunità locali».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.