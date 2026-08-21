Dierre Basketball: sostanza e qualità, ecco Ljubo Misolic

La Dierre Basketball comunica con orgoglio il tesseramento di un giocatore che rappresenta al tempo stesso certezza e prospettiva per il progetto tecnico voluto dal presidente Roberto Filianoti. Un arrivo che porta in dote esperienza, solidità. Ecco Ljubomir Misolic, per tutti Ljubo.

Definirlo “straniero” sarebbe quantomeno riduttivo, quasi fuorviante. Il nuovo atleta, infatti, è un elemento perfettamente integrato nel panorama cestistico italiano: formatosi nel nostro sistema, vanta un’importante longevità nel Bel Paese, con un’anzianità che affonda le radici nella stagione 2016/2017, quando già indossava la maglia di Valmontone.

Per lui, la Calabria non è una scoperta, ma un ritorno gradito. Il legame con questa terra si era già consolidato nel biennio trascorso a Rende, dove ha militato per due anni in Serie C – prima in C Silver e poi in C Gold – lasciando un segno tangibile per personalità e rendimento.

Nelle ultime due annate, il suo apporto è stato decisivo a Foligno, in Serie B, dove ha saputo imporsi con prestazioni di alto profilo. Il suo curriculum, però, è ricco di tappe significative: B2 a Palestrina, C Gold a Sant’Antimo e Gardonese, oltre alla C Silver a Velletri.

Un percorso variegato che racconta di un giocatore rodato, capace di adattarsi con intelligenza a diversi contesti e categorie.

Sul parquet, il nuovo arrivo della Dierre è un giocatore solido e concreto: poco appariscente, ma sempre determinante. Il suo fisico duro lo rende una presenza costante sotto canestro, mentre l’ottima mano dalla distanza lo trasforma in un pericolo costante per le difese avversarie. Applicato, tosto nei contatti fisici, porta equilibrio e sostanza in entrambe le metà campo, risultando un punto di riferimento per il collettivo.

Fuori dal campo, è un ragazzo umile, serio e sempre disponibile, qualità che si sposano perfettamente con lo spirito di gruppo e l’etica del lavoro che la Dierre Basketball intende perseguire.