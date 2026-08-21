Reggina: il Ds Romairone fissa gli obiettivi di mercato. Poi il messaggio ai tifosi

A margine della conferenza stampa di presentazione del Ds Giancarlo Romairone e del tecnico Marco Marchionni, abbiamo approfondito con il direttore le tematiche riguardanti il calciomercato: “Si è fatto subito un lavoro al fine di creare più situazioni di gioco possibili, quindi abbiamo portato diversi calciatori in un gruppo che va completato. Dobbiamo farlo con attenzione e pazienza perchè va completata bene, non tanto per farlo. Mi auguro di riuscire a centrare tutti gli obiettivi.

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Potenzialmente puntiamo a far arrivare ancora tre o quattro calciatori, questo dipenderà dall’evoluzione della squadra e da come il mister intenderà sviluppare determinate situazioni di gioco. Certamente adesso l’attenzione è rivolta all’attacco, ma siamo sempre pronti a verificare altri ruoli. Tranquillizzare i tifosi? Tranquilli mai, perchè bisogna lavorare duro, essere pronti a tutto, sacrificarsi in ogni momento e così si spera di arrivare preparati agli eventi. E comunque credo che in questa fase non ci debba essere preoccupazione ma grande entusiasmo e curiosità. Noi viviamo tutto con questa forza.

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Le scelte che sono state fatte hanno un indirizzo preciso che è quello di vincere il campionato e subito. E’ stato il presidente a dettare la linea sia sul tecnico che sui calciatori, gente che ha già vinto e quindi che sa come si fa. Bisogna correre per raggiungere i risultati, consapevoli che incontreremo delle difficoltà”.