Reggina: fissata la data per la presentazione della squadra
"Festa Amaranto", il popolo reggino si stringe attorno ai propri colori
21 Agosto 2026 - 08:47 | Redazione
Reggio Calabria si prepara a vivere una serata all’insegna dello sport, della socialità e del senso di comunità. Venerdì 28 agosto, in sinergia con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Reggina ha inteso co-organizzare la “Festa Amaranto”, un evento pensato non soltanto come momento sportivo, ma anche come occasione di aggregazione e condivisione per tutti i reggini.
Nel corso dell’evento sarà presentata ufficialmente la squadra amaranto, insieme al nuovo staff tecnico e societario, offrendo ai tifosi e alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della nuova era calcistica amaranto.
Un appuntamento che vuole essere soprattutto un momento di convergenza, di identità collettiva, rafforzando il legame tra squadra e territorio, con particolare attenzione a bambini e famiglie, per trasformare la passione per i colori amaranto in un’occasione di incontro, partecipazione e divertimento. Tutti insieme, per una nuova stagione amaranto.
Appuntamento alle ore 21:30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.
Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori dettagli del programma.
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