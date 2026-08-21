Reggina: fissata la data per la presentazione della squadra

Reggio Calabria si prepara a vivere una serata all’insegna dello sport, della socialità e del senso di comunità. Venerdì 28 agosto, in sinergia con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Reggina ha inteso co-organizzare la “Festa Amaranto”, un evento pensato non soltanto come momento sportivo, ma anche come occasione di aggregazione e condivisione per tutti i reggini.

Nel corso dell’evento sarà presentata ufficialmente la squadra amaranto, insieme al nuovo staff tecnico e societario, offrendo ai tifosi e alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della nuova era calcistica amaranto.

Un appuntamento che vuole essere soprattutto un momento di convergenza, di identità collettiva, rafforzando il legame tra squadra e territorio, con particolare attenzione a bambini e famiglie, per trasformare la passione per i colori amaranto in un’occasione di incontro, partecipazione e divertimento. Tutti insieme, per una nuova stagione amaranto.

Appuntamento alle ore 21:30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori dettagli del programma.