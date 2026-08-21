Domotek Volley, l’entusiasmo di De Santis: ‘Un’estate breve, ma la carica è alle stelle’

L’attesa è quasi finita. A poche ore dal raduno ufficiale, Saverio De Santis, libero della Domotek Volley Reggio Calabria, ha rotto il silenzio per caricare l’ambiente in vista dell’esordio in Serie A2. Dopo una stagione da sogno culminata con la promozione, il giocatore originario di Palmi si dice pronto per la nuova, entusiasmante sfida.

“È stata un’estate più corta del solito, visto che abbiamo finito a maggio fino alla promozione in A2 – ha esordito De Santis – ma io come sempre mi sto preparando al meglio per iniziare questa splendida stagione, la prima in A2 con questa maglia, la prima in A2 anche per me“. Il libero, che vestirà l’amaranto per il terzo anno consecutivo, ha parlato con l’entusiasmo che ormai lo contraddistingue.

Il clima all’interno del nuovo roster sembra essere dei migliori. “I nuovi compagni sembrano tutti disponibili ad allenarsi e a dare il meglio – ha spiegato De Santis –. Non vedo l’ora di conoscerli per fargli capire cosa significa indossare questi colori e fare cose buone per Reggio”. Particolarmente atteso l’innesto dello schiacciatore ucraino Oleksandr Boiko: “L’abbiamo visto l’anno scorso in qualche amichevole contro Vibo. È un ragazzo con ottime prospettive, molto giovane: sta a noi indirizzarlo sulla via giusta, quella del lavoro e della dedizione”.

Il salto di categoria è il tema centrale. De Santis è consapevole delle difficoltà che attendono la Domotek: “Saranno trasferte più lunghe e complicate. Ci sono giocatori molto forti, con altezze diverse rispetto alla A3. Il gioco sarà più veloce, più spettacolare, quindi dovremo essere all’altezza di questa categoria”. Un campionato che il direttore sportivo Cesare Pellegrino ha definito “molto fisico e più tecnico” rispetto al passato, e in cui la Domotek incontrerà avversarie di alto profilo, alcune delle quali reduci dall’esperienza in Superlega.

Nonostante i successi passati,tra Campionato, Supercoppa e Coppa Italia, De Santis mantiene i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro. “Io penso solo a essere un giocatore migliore di quello che ero ieri – ha affermato con umiltà –. Questo è il mio unico obiettivo, magari cercare di rubare dagli altri quelle cose che mi possono far migliorare. Cerco sempre fatto così nella mia vita, nella mia carriera e nello sport, quindi non vedo l’ora di mettermi in gioco in questa categoria e di far vedere, di migliorare giorno per giorno e come sempre dare il massimo sia in palestra sia al palazzetto e di stare ore e ore a lavorare che è quello che mi piace di più”.

Il messaggio finale del libero è per il pubblico di Reggio Calabria, che lo scorso anno è stato determinante. “Quest’anno sarà un anno particolare, con delle difficoltà, come è normale che sia – ha concluso De Santis –. Ci serve il loro appoggio come sempre. Venite al palazzetto sempre più numerosi perché ci servono. Affronteremo squadre che fino all’anno scorso erano in Superlega, hanno giocatori di nazionali eccetera eccetera, quindi ci serve il loro appoggio come sempre che sono stati determinanti in queste vittorie in tutte le coppe e campionati”.

La città di Reggio Calabria, che ha già potuto rivivere le emozioni del triplete attraverso il documentario sulla scorsa stagione, si prepara ora a sostenere la squadra in questo nuovo, prestigioso capitolo della sua storia.